Za středu přibylo 11 625 nových případů covidu, nemocnice začínají s očkováním dětí

Členové Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) kolem epidemiologa Petra Smejkala ve středu upozornili na to, že i přes malý počet prokázaných případů se nakažlivější varianta omikron v Česku šíří komunitně a skutečných případů jsou spíše stovky. Podle nich je nutné prodloužit nouzový stav, maximálně urychlit podávání třetích dávek vakcíny, testovat dvakrát týdně ve školách i firmách, a to i očkované.

Fakultní nemocnice Brno PCR testem odhalila další případ nákazy variantou omikron u muže z Brna. Je to osmý případ v kraji a desátý celkově v Česku. Podezření na další dva případy mají hygienici v Královéhradeckém kraji, čekají na výsledky sekvenace vzorků. Variantu omikron Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti zařadila mezi znepokojivé typy koronaviru.

Začalo očkování dětí od pěti do jedenácti let

Fakultní nemocnice Brno nebo nemocnice v Bohumíně začínají s očkováním dětí ve věku pět až jedenáct let. Jejich registrace začala v neděli –⁠ dostat mohou pouze vakcínu od firmy Pfizer, která se podává v třetinové dávce.

Firma Avenier ve středu začne s distribucí vakcíny pro děti od pěti do jedenácti let i do dalších očkovacích center a k pediatrům. Ze skladů v Olomouci, Táboře a Stéblové na Pardubicku rozveze celkem 300 tisíc dávek.

Celkově má Česko vakcínu objednanou pro 150 tisíc dětí, v této věkové skupině jich je zhruba 390 tisíc. Jako první s očkováním menších dětí začala ve středu Fakultní Thomayerova nemocnice v pražské Krči.

U starších dětí ve věku dvanáct až patnáct let, které dostávají stejnou vakcínu jako dospělí, je proočkovanost přes pětačtyřicet procent. Očkování ve středu podstoupilo celkově 89 372 lidí, což je asi o 5400 méně než před týdnem. Více než 71 tisíc lidí si přišlo pro třetí, posilující dávku.