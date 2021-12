Kupka jednal s prezidentem o dopravě, slibuje až 40 kilometrů dálnic ročně. Do Lán přijede i Langšádlová

Koaliční smlouva řadí v oblasti dopravy na první místo přípravu stavby prvních vysokorychlostních tratí a dále dostavbu některých dálnic – jmenovitě D1, D35 a Pražského okruhu. To byly také priority, které kandidát na ministra Martin Kupka představil prezidentovi na pondělním pohovoru.

„Klíčové je postoupit v dostavbě dálniční sítě v České republice a zároveň připravit vysokorychlostní tratě, které by i v tomto zařadily Českou republiku do společenství evropských států,“ shrnul jádro toho, co hlavě státu řekl. Z dálnic se kromě D35 a Pražském okruhu zmínil i o jihočeské D3 nebo D52, která má být součástí spojení Brno–Vídeň. „Představil jsem svůj pohled, co je reálně možné zvládnout a co chci posunout dopředu, pokud budu jmenován ministrem dopravy,“ dodal Kupka.

Otevírat by chtěl kandidát na ministra dopravy každý rok desítky kilometrů nových dálnic. „Výhled nových a dokončovaných staveb sahá v dalších letech až ke čtyřiceti kilometrům ročně. Pokládám za důležité, aby to byly desítky kilometrů dálnic, které se v dalších letech budou dokončovat,“ prohlásil. Již dříve řekl, že by považoval za osobní chybu, kdyby se otevíraly jen jednotky kilometrů, jako to bylo v roce 2018 (čtyři kilometry).

Kritický je Kupka k tomu, že nynější ministr dopravy v demisi Karel Havlíček (ANO) vede resort současně s ministerstvem průmyslu a obchodu. Podle kandidáta na jeho nástupce potřebují chystané projekty „energii ministra na plný úvazek“. V té souvislosti také zopakoval, že pokud se stane ministrem dopravy, vzdá se dalších svých politických funkcí – je starostou Líbeznic, náměstkem středočeské hejtmanky a radním pro dopravní infrastrukturu.