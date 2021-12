Poslanci jednají o návrzích covidové podpory dosluhující vlády

Před kompenzačními podporami navrhl předseda SPD Tomio Okamura projednat záměr vlády v demisi zavést pro některé skupiny povinné očkování proti covidu-19. Odmítá jej podle něj velká část společnosti. Stát by neměl nutit do očkování zdravé a odolné lidi, kteří by se měli sami rozhodnout, zda se naočkují „nebo s virem poperou“, a získají tak imunitu, uvedl.

Protože ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) se kvůli nákaze covidem-19 nemohl jednání zúčastnit, zastoupil jej v diskuzi končící premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je povinné očkování pro jednotlivé profese a lidi nad 60 let jediná cesta, zavedení povinnosti pak také psychologicky podpoří ochotu nechat si vakcínu aplikovat. Připomněl, že další evropské státy včetně Maďarska, Řecka, Itálie a Francie ke kroku přistupují.