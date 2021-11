Vláda uvažuje o nouzovém stavu, připustila Svrčinová. Umožnil by poslat mediky do nemocnic

V Česku by opět mohl být nouzový stav. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová řekla v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál, že vláda zvažuje jeho vyhlášení. Zatímco ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) dříve hovořil o tom, že by k nouzovému stavu vláda přistoupila pouze v případě, že by potřebovala omezovat volný pohyb, Svrčinová argumentovala tím, že by nouzový stav umožnil povolat na pomoc přetíženým nemocnicím mediky.