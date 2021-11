V pátek testy odhalily 22 936 případů covidu, dosud nejvíce

Od pondělí do pátku přibylo v zemi celkem 84 539 potvrzených případů covidu. Je to více než za celý minulý týden dohromady, a to navzdory tomu že tuto středu byl státní svátek. Ve volné dny se testuje méně.

V nemocnicích leželo k pátku 4890 hospitalizovaných s koronavirem. V těžkém stavu bylo 724 z nich. V obou případech počet proti čtvrtku mírně klesl. Některé nemocnice ale už kvůli přetížení a nedostatku personálu omezují plánovanou péči. Žádají také o pomoc armádu. Od pátku vojáci slouží celkem ve 24 nemocničních a sociálních zařízeních, v pondělí začnou pomáhat v patnácti dalších.

Počet zemřelých s covidem-19 přesáhl v tuzemsku 32 tisíc.

Laboratoře v pátek provedly přibližně 146 tisíc testů, asi o osm tisíc více než před týdnem. U nejvyužívanějších preventivních a plošných testů bylo pozitivních 6,47 procenta vzorků, před týdnem to bylo 3,8 procenta. V případě epidemiologické indikace, kdy se testují lidé kvůli kontaktu s nakaženým, podíl nakažených stoupl z 11,27 procenta na 16,48 procenta.

U takzvané diagnostické a klinické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, bylo pozitivních více než 42 procent testovaných, což je přibližně o osm procentních bodů více než před týdnem. Ve všech třech případech jsou ale podíly nakažených stále nižší, než letos na začátku roku.

Od pondělí se změní opatření

Politici i odborníci apelují na obyvatele, aby se nechali očkovat. Počet podaných dávek vakcíny v Česku překročil třináct milionů. V pátek očkování podstoupilo více než 56 tisíc lidí.

Kvůli prudce se zhoršující epidemické situaci se od pondělí přestanou uznávat testy na covid-19 jako covidový certifikát. Lidé se při vstupu do restaurací, hotelů, provozoven služeb či na hromadné akce budou muset prokázat už jen kompletním očkováním nebo dokladem o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Bude pokračovat testování ve školách a začnou se pravidelně testovat i neočkovaní zaměstnanci ve firmách.