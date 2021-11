Přepis vlastníka vozu zůstane beze změn. Ústavní soud nemá hledat optimální řešení, zdůvodnil soudce

V ideálním případě postupují starý a nový majitel v součinnosti. Pokud nepodají ve lhůtě společnou žádost, stanovuje zákon povinnost dosavadnímu majiteli předložit na silničním registru aktuální protokol o evidenční kontrole vozidla a novou zelenou kartu.

Pokud ale původní vlastník už nemá k dispozici automobil a nový vlastník neposkytuje součinnost ani nedodá dokumenty, znamená to pro toho dosavadního zásadní komplikaci – pracovníci registru přepis neprovedou.

„Dosavadnímu vlastníku silničního vozidla je tak znemožněno domáhat se zápisu změny vlastníka silničního vozidla tak, aby formální stav zápisu odpovídal stavu faktickému,“ stálo v návrhu plzeňského soudu. Ten poukazoval také na to, že se ve správním soudnictví v podstatě nelze domoci nápravy ve chvíli, kdy doklady nejsou k dispozici a není možné je opatřit.

Optimální to není, možné ale ano

Podle ústavních soudců se však může původní majitel v civilním řízení domáhat určení, že už není vlastníkem. Na základě rozsudku pak požádá o přepis a později třeba také o náhradu škody. „Není to optimální řešení, podstatné však je to, že právní řád změnu umožňuje. Hledání věcně správného nebo optimálního řešení ústavnímu soudu nepřísluší,“ poznamenal ústavní soudce Pavel Šámal.

Podle krajského soudu je účelem zákona zajistit to, aby v registru silničních vozidel byli skuteční a aktuální vlastníci, proto by měl přepis provést i bez součinnosti nového majitele. Nejvyšší správní soud ale před časem zdůraznil další účel zákona: aby na silnicích jezdila pouze auta splňující předpisy a s uzavřeným pojištěním odpovědnosti. Proto je prý zapotřebí vyžadovat i protokol o kontrole a zelenou kartu. Podobně se v úterý vyjádřil také Šámal.

„Zákon nemá jen evidenční účel, ale hlavně ten účel, aby jezdila po pozemních komunikacích vozidla, která mají technickou kontrolu, všechny doklady. Kdybychom připustili takovou změnu, že by je vlastně nepotřebovala, nebylo by zajištěno to, co je myslím důležité pro všechny občany v tomto státě,“ doplnil soudce.