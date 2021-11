Soud rozhodl o propuštění Ratha z vězení

Návrhem se zabýval brněnský soud, protože někdejší výrazný politik ČSSD si trest odpykává ve věznici v Brně-Bohunicích. Veřejné zasedání provázel značný zájem novinářů, do jednací síně ale mohlo jen deset lidí. Někteří tak museli zůstat na chodbě.

„Mám za sebou polovinu trestu, tři a půl roku, subjektivně mám za to, že mi to dostačujícím způsobem stačilo, abych si uvědomil, že je třeba žít řádným způsobem. Byla to dostačující zkušenost, abych něco podobného v příštího letech a do konce života neudělal,“ uvedl Rath. Podle něj šlo v jeho případě o souběh mnoha okolností.

„Lituji toho, chyb jsem si vědom, byl jich celý řetěz. Vyvodil jsem z toho poznatek pro možné příští, kdy nechci, aby možné příští v této oblasti vůbec nastalo,“ uvedl Rath.

Za Ratha se chce zaručit Svaz pacientů ČR

Žádost o propuštění nepodal Rathův advokát, ale organizace Svaz pacientů České republiky, jako svědek předstoupil prezident organizace Luboš Olejár. Rath svazu poděkoval a dodal, že se bude snažit, aby ji nezklamal.

Organizace chce za Ratha, který je lékařem, poskytnout záruku. Olejár řekl, že organizace s Rathem spolupracovala od roku 2005, kdy s ním konzultovala zdravotnické záležitosti. Dodal, že Rath dával konzultace bezplatně, ročně jich mohlo být padesát až sedmdesát.

„Využili bychom jeho odborných znalostí, aby nám zpracovával stanoviska. Chtěli bychom ho aktivizovat do role pacientského ombudsmana pro střední Čechy,“ řekl Olejár. Uvedl, že by ho v organizaci měli rádi i v grémiu.