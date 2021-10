Vlaky na koridoru se zastavily, silničáři mají potíže s mostem nad tratí v Uhersku

Správa železnic zastavila dopravu mezi Moravany a Zámrskem na hlavní trati z Pardubic do České Třebové. Požádalo ji o to Ředitelství silnic a dálnic, které hlásí náhlé komplikace při výstavbě dálničního mostu nad nádražím v Uhersku. Most bude součástí dálnice D35. Podle mluvčího silničářů poklesla jeho konstrukce, nikoli však bezprostředně nad kolejemi.