Od pondělí se mění opatření, respirátory jsou v práci povinné téměř všude

Kratší karanténa

Od pondělí také ministerstvo umožnilo zkrátit si karanténu nařízenou po kontaktu s nakaženou osobou. Místo současných 14 dní ji bude možné opustit už po sedmi dnech, pokud člověk bude mít negativní PCR test.

Od listopadu kontroly v restauracích

Další změny v opatřeních přijdou o týden později 1. listopadu. Personál restaurací bude muset kontrolovat u hostů doklad o bezinfekčnosti. Nebude to muset být hned u vchodu, stačí ve chvíli, kdy se hosté usadí. Povinnost neplatí pro odběr jídla s sebou a také pro jídelní zóny v obchodních centrech.

Prokázat bezinfekčnost mohou lidé buď potvrzením o dokončeném očkování, dokladem o prodělání nákazy v posledních šesti měsících nebo negativním testem. Možný je i samotest přímo na místě. Tato povinnost se dál nebude vztahovat na děti do 12 let, dosud měly výjimku jen děti do šesti let a starší musely mít potvrzení o prodělání nemoci nebo negativní test. Očkování zatím pro děti v tomto věku není schváleno.