Přibylo 3638 nakažených, je to stále nejvíce od konce dubna

Úřady v pátek zveřejní aktuální podobu takzvané mapy cestovatele. Ta obsahuje seznam zemí podle míry rizika nákazy covidem-19 a určuje, jak musí lidé postupovat při návratu do České republiky. Zatím poslední změna přinesla obtížnější návrat z Finska, Maďarska a Lucemburska. Země se přesunuly mezi státy s vysokou mírou rizika nákazy.

Zájem o očkování roste

Zájem o očkování proti covidu-19 bez registrace roste. Podle zástupců vakcinačních center to souvisí se zkrácením lhůty pro přeočkování třetí dávkou i s novými vládními opatřeními. Těmi jsou například zkrácení doby platnosti negativních testů nebo zpoplatnění preventivního testování. Česko i tak v proočkovanosti populace zaostává za průměrem států Evropské unie.

Více lidí se chodí očkovat například i do obchodního centra na pražském Chodově. Od pondělí tam výrazně narostl počet zájemců, a to skoro o polovinu. Na pokyn ministerstva zdravotnictví se proto jeho provoz prodlužuje do konce tohoto roku.

„Ve čtvrtek přišlo 970 lidí, z toho 41 procent na první dávku, 17 procent na druhou a 42 procent zájemců na třetí. Zatímco na začátku měsíce chodilo na očkování v průměru 400 lidí denně, od tohoto pondělí se čísla zájemců o očkování začala prudce zvedat, v průměru očkujeme přes 700 lidí denně,“ uvedla mluvčí Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Markéta Šenkýřová.

IKEM kvůli nárůstu zájemců o očkování bez registrace musí posílit personál. „Fronty se tvoří nárazově, maximálně do 30 minut,“ doplnila Šenkýřová.