Na povinné kontroly se připravují restaurace i jejich hosté. Pro neočkované je problém i placení testů

Samotné kontroly, zda jsou lidé, kteří do podniku přijdou, očkovaní či otestovaní, by neměly mnoho změnit. I nyní platí povinnost dokončené očkování či negativní test při příchodu do restaurace mít, ačkoli kontroly jsou zatím jen namátkové a provádějí je hygienici či policie. Od 1. listopadu to bude povinnost provozovatelů restaurací.

Vláda schválila ve středu ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO) sadu nových opatření proti šíření covidu-19. Jedno z nich má přímý dopad na provoz restaurací (a také diskoték a podobných provozů), sami hostinští se ale neméně obávají ještě jedné změny, která může mít vliv na to, kolik k nim bude chodit neočkovaných hostů.

„Budu muset na testy, bude mě to zatěžovat časově, finančně, organizačně všechno zvládnout. Takže komplikace,“ podotkla zákaznice pražského podniku.

Ruku v ruce s povinnými kontrolami jde ještě jedno opatření. Od 1. listopadu přestanou zdravotní pojišťovny neočkovaným lidem nad 18 let proplácet testy na koronavirus. Budou sice výjimky, mimo jiné budou mít hrazené testy lidé, kteří ještě nejsou považováni za očkované, ale už dostali alespoň jednu dávku vakcíny, ale i z vyjádření samotných štamgastů vyplývá, že si návštěvy asi rozmyslí.

V menších restauracích však mají obavy, jak budou kontroly stíhat a například majitelka frýdecko-místecké kavárny Black Coffee Klára Černá považuje celou myšlenku na kontrolování covidových certifikátů za mylnou. „Vůči hostům se nám to zdá nevhodné. Podle mě na to ani nemáme pravomoce. Myslím si, že je nevhodné znát zdravotní stav hostů,“ uvedla.

S novou povinností jsou vcelku smířeni ve velkých pražských podnicích, kde ji nepovažují za vážnou komplikaci. „Otázkou je, jestli QR kódy budou opravdu lidí, kterých se to týká. Jinak nám to situaci nijak neztěžuje,“ řekl provozovatel žižkovské restaurace U Mariánského obrazu Michal Jursa.

Ministerstvo zdravotnictví již vysvětlilo některé nejasnosti, které se kolem nového opatření objevily. Náměstkyně ministra Martina Koziar Vašáková odmítla obavy, že nově nebudou v restauracích stačit samotesty. „Samotest je povolen, měli by si ho udělat tam,“ ujistila. Také jsou podle ní liché obavy, že ten, kdo by z restaurace odešel například na cigaretu a zase se vrátil, musel by se otestovat znovu. „Samotest platí po dobu celého pobytu v restauraci,“ dodala.

Kontrole neunikne člověk, který vstoupí do lokálu, ale doklad o bezinfekčnosti bude muset ukázat i ten, kdo usedne na zahrádce. „Tam to bude platit taky, je to také restaurační prostor,“ uvedl provozní restaurace Nad Sklenářkou v pražských Bohnicích Jan Sokol.

Naopak nic nebudou muset ukazovat lidé, kteří si do restaurace přijdou pro jídlo, ale odnesou si ho jinam. „Zaplatí a odchází jako v obchodě,“ podotkl prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek.

Kromě zpoplatnění testů a jejich kontrol personálem restaurací schválila vláda ve středu ještě další opatření. Jednak se zkrátí platnost testů na 24 hodin u antigenních a 72 hodin v případě PCR testů. Již od 25. října navíc budou opět povinné respirátory na pracovištích.