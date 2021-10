Být lídrem neznamená nejsilněji bouchnout do stolu, říká nastupující rektorka UK Králíčková

Která z vašich dosavadních rolí vás posílila nejvíc? Určitě to byla role proděkanky Lékařské fakulty v Plzni, kdy jsem měla na starosti začátek investiční výstavby a role studijní prorektorky, protože uplynulých sedm a půl roku jsem fungovala v kolegiu rektora jako studijní prorektorka a mimo jiné jsem se se tři uplynulé covidové semestry starala o on-line a distanční výuku. To byla velká škola.

Poprvé v životě jsem tam zažila krásnou týmovou spolupráci. Naším šéfem byl profesor Harvardu, jedna z největších osobností reprodukční endokrinologie v té době, ale všichni jsme si v tom týmu byli rovni, byli jsme partneři. Já jsem se tam naučila, jak důležité je vytvořit týmového ducha a že být lídrem v týmu vždycky neznamená umět nejvíc bouchnout do stolu nebo nejvíc zvýšit hlas, ale být tím, kdo ten tým vede, to byla velká škola života.

Je to něco, co jste se naučila na Harvardu, kde jste strávila rok?

Není pro nejstarší středoevropskou univerzitu ostuda, že je ve světovém žebříčku na třístém místě v žebříčku? Přebírám Univerzitu Karlovu v krásném stavu. Je to pořád nejlepší a největší univerzita v České republice s ohromným potenciálem ve vědě i ve vzdělávání. Za uplynulých sedm a půl let se řada věcí podařila, jako například členství v prestižní evropské univerzitní alianci s nejlepšími univerzitami jako je pařížská Sorbonna, Heidelberg nebo kodaňská univerzita. Jsem přesvědčená, že na to dobré můžeme nyní v mnohém navázat a v dalších čtyřech letech univerzitu dále posunout.

Předchozí rektor Tomáš Zima byl kritizován za to, že covid zlehčuje, jak budete vystupovat vy? Budu chtít aby za Univerzitu Karlovu vždycky promlouvali odborníci. Vážila jsem si například práce mezioborové skupiny MeSES. Chci aby hovořili odborníci a abychom dávali slovo odborníkům ze všech vědních oblastí. Jak třeba dát prostor virologům, epidemiologům, ale třeba také ekonomům, sociologům, všem vědním oblastem, které k tomu mají co říci.

Rektorkou jste se stala, když epidemie znovu sílí, bude to spíš starost nebo benefit? Bude to obojí. Starost je to v tom smyslu, že potřebujeme, abychom neměli studijní programy ochuzené o praxi. Benefit to bude v tom, že jsme se za tři uplynulé covidové semestry hodně naučili a nové metody a způsoby jsme připraveni využít pro to, aby naše studijní programy fungovaly lépe, moderněji.

Bylo sexuální obtěžování na Karlově univerzitě do kauzy Dominika Feriho veřejné tajemství? Nešlo s tím něco udělat dřív?

Nebylo to veřejné tajemství, kdybychom věděli, tak bychom konali. Jsem ráda, že jsem mohla dát do svého volebního programu institut ombudsmana. Ten bude právě proto, aby existovala nadfakultní nezávislá cesta pro všechny, kteří by se na univerzitě potkali s jakýmikoliv projevy šikany, obtěžování nebo jakéhokoliv nevhodného chování. Institut ombudsmana považuji za velmi důležitý krok k tomu, abychom preventivně dokázali na univerzitě nastavit mechanismy a zabránit tomu, aby se jakékoliv nevhodné chování objevovalo.

Není to trošku naivní, myslet si, že to ombudsman vyřeší? Nemělo by to být radikálnější?

Rozhodně to nechceme tolerovat, už ve statutu Univerzity Karlovy je nulová tolerance. Představovat si, že dokážete zatočit s nějakým jevem mávnutím kouzelného proutku, bohužel možné není. Je to o kultivaci, trpělivé práci a posouvání problému krok za krokem.