Do státních hmotných rezerv má podle Havlíčka přibýt AdBlue

video Události: Havlíček chce AdBlue do státních hmotných rezerv

Roztok syntetické močoviny AdBlue využívají řidiči naftových nákladních aut už roky. Co čtyři dny kapalinu dolévá například Marian Hečko, který po Třinci sváží nebezpečný odpad.

Společnosti SMOLO, pro kterou pracuje, ale kapalina pomalu dochází a vedení se ji zatím nepovedlo doplnit. Bylo ochotné zaplatit dvojnásobek obvyklé ceny. Dodávka ale zatím nedorazila. Kdyby kapalinu neměli vůbec, většina aut nevyjede. „Máme osmdesát kusů techniky a zhruba sedmdesát procent potřebuje AdBlue,“ řekl jednatel firmy Lukáš Bojko.

Ještě před několika týdny stálo aditivum na pumpách kolem šesti či sedmi korun. Nyní to jsou několikanásobky. Zda se růst zastaví, nebo budou problémy ještě gradovat, podle expertů ukáže příští týden.

Ministerstva zatím do situace nezasahovala. Ve čtvrtek pozdě večer ale vydal resort dopravy stanovisko, že bude chtít zařazení aditiva do státních hmotných rezerv. Podle neoficiálních informací mají nakoupit milion litrů. To je ekvivalent spotřeby Česka na asi tři dny.