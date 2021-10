Do 8. listopadu musí být o stavu prezidenta jasno, řekl Fiala. Podle něj je třeba obnovit důvěru ve stát

Do 8. listopadu nejsou potřeba aktivní kroky prezidenta, řekl Fiala. V tuto dobu se podle zákona, automaticky, sejde sněmovna. Po této lhůtě, kdy bude současná vláda podávat demisi a začnou další jednání, už bude naopak prezidentova aktivita potřeba.

Další aspekt je podle Fialy lidský, kdy onemocnět může každý a to je nutno respektovat. Musí tu být čas na uzdravení a nezbytný klid s tím spojený. „To bych respektoval i u prezidenta republiky,“ uvedl.

Třetí aspekt je politicko-kulturní. Předseda ODS s ohledem na nedostatek informací o stavu prezidenta považuje za „strašné, co se děje“. Fiala to spojuje s tím, co se v posledních letech dělo v oblasti politické kultury – vedlo to ke stavu, kdy lidé ničemu nevěří.

Obnovit důvěru ve stát

Vyjádřil se také ke čtvrteční návštěvě předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO) u prezidenta na jednotce intenzivní péče. To pak vedlo k nejrůznějším vyjádřením policie, nemocnice, ošetřujícího lékaře. Fiala to považuje za obrovskou krizi důvěry ve stát. „S tím musíme něco udělat,“ konstatoval.

On sám Vondráčkův postup nechápe. V této souvislosti zmínil svůj přístup, kdy požádal o setkání s prezidentem, ale až nebude na jednotce intenzivní péče a bude mít nějaký pracovní režim.

„Je potřeba vrátit důvěru a na tom se musí podílet všichni,“ zdůraznil Fiala. Tedy jak Kancelář prezidenta republiky, tak politici. Kandidát na premiéra také vyzdvihl, že musí přestat různé výmysly a rozdělování společnosti. „Abychom zase obnovili důvěru ve stát a jeho instituce .“