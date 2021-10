Nošení roušek a lockdowny oslabily imunitu. Lékaři radí očkovat se proti chřipce

U dětí podle ředitelky Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zdeňky Jágrové hraje roli i fakt, že rodiče je raději nechávají doma z obavy, aby nešlo o nákazu covidem-19. V běžných letech by podle ní takto nachlazené děti poslaly normálně do školy.

Očkovat se je podle odborníků nejvhodnější v říjnu nebo listopadu. Doporučují to lidem nad 50 let, výrazně pak seniorům a chronicky nemocným, například s cukrovkou, nemocí srdce či cév, ledvin nebo jater. Ti mají zhruba čtyřsetkrát vyšší riziko komplikací chřipky.

Odhaduje se, že ročně chřipce podlehnou asi dva tisíce Čechů. Přesná čísla o počtech nakažených a úmrtích, jako v případě covidu-19, nejsou, protože se na chřipku nevyšetřují všichni lidé s příznaky.

Podle Jágrové by se po posouzení pediatra měly očkovat i děti od šesti měsíců do pěti let nebo těhotné, které často mívají vážný průběh chřipky proto, že jim plod omezuje kapacitu plic. Povinné by podle ní mělo být také pro zdravotníky a pracovníky sociálních služeb.

Nejčastějším nežádoucím účinkem je podle ní zarudnutí místa vpichu nebo zvýšená teplota. To, že se lidé nakazili chřipkou z očkování, je podle Holáska mýtus. Lidé, kterým bylo po očkování špatně, podle něj buď už byli nakažení, protože vakcína chrání až za dva týdny, nebo se nakazili jinou virózou než chřipkou.