Čepro nemusí firmě Lancelin zaplatit 2,6 miliardy korun, potvrdil vrchní soud

„Civilní soud nemá prostor, aby dál prováděl nebo opakoval dokazování, které zaznělo před soudem trestním,“ konstatoval předseda odvolacího senátu František Švantner. Potvrdil tak předchozí rozhodnutí pražského městského soudu, který se žalobou Lancelinu v obchodním sporu věcně nezabýval právě kvůli existenci trestního rozsudku.

Pohledávka Venturonu několikrát změnila majitele, Lancelin ji vymáhala od roku 2016. Žalobou usilovala o to, aby jí Čepro vydalo 264 tisíc tun nafty a benzInu – a pokud by to nebylo možné, aby jí za ně zaplatilo celkem zhruba 2,6 miliardy korun plus úroky z prodlení. Právník Lancelinu ve středu poukazoval na to, že firma nebyla účastníkem trestního řízení a nemohla tedy navrhovat důkazy. Proto žádal, aby civilní soud provedl další dokazování.

„Je třeba říci, že pokud na nynější žalující společnost byla převedena pohledávka, která byla již v minulosti předmětem vyšetřování a různých kontrol – celních, daňových a tak dále – samozřejmě si je ten, na kterého pohledávka přechází, vědom toho, že se jedná o pohledávku, která se označuje jako toxická,“ podotkl soudce. „Toho, že pohledávku posuzovali v trestním řízení, se nelze zbavit.“