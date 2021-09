U neměnných kolektivů nebudou v kroužcích nutné testy na covid-19

Při účasti 20 a více osob při volnočasových aktivitách nyní stát požaduje předložení negativního testu na covid-19, dokladu o prodělání nemoci nejvýše před 180 dny či dokončené očkování. Nutné to nově nebude v případě dětí z jedné školy či neměnných kolektivů, i kdyby byly z různých škol. „Bude nutné v tomto směru vést evidenci účastníků, aby bylo snazší trasování, pokud se objeví případy infekce,“ doplnil Vojtěch.

K rozvolnění testování na covid na kroužcích vyzvali ministra již dříve zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) a Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže. Předseda ČRDM Aleš Sedláček v pondělí změnu v přístupu uvítal. Podle něj se tím srovnají podmínky pro vstup dětí do škol a do pravidelných volnočasových aktivit.

„Rodičům i dětem to výrazně zjednoduší trávení volného času. Neznamená to však, že by organizátoři rezignovali na bezpečnost. Stále velmi zodpovědně posuzují, koho k volnočasovým aktivitám připustí,“ řekl.