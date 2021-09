Férovost českých voleb budou hlídat čtyři mezinárodní experti. Nevládní organizace plošný dohled nechystají

Organizace ve své v srpnu aktualizované zprávě doporučuje na říjnové volby do sněmovny vyslat expertní tým. Ten má sledovat kampaň, mediální prostředí a zapojení žen do voleb, které je podle ní dlouhodobě nedostatečné. Zároveň ale zdůrazňuje, že má naprostou důvěru v český volební proces a jeho transparentnost.

Pozorovatelé OBSE byli v Česku naposledy v roce 2017 – také kvůli sněmovním volbám. Po nich doporučili vytvořit centrální registr voličů, posílit pravomoc Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí či podpořit vyšší účast žen ve volbách. Ještě předtím se přijeli podívat na prezidentské volby v roce 2013 a na volby do Evropského parlamentu v roce 2009. Nechyběli ani na hlasování do parlamentu v roce 2002 a 1998. U všech českých voleb ale nejsou přítomni.

Férovostí volební kampaně se dlouhodobě zabývá nevládní organizace Transparency International. Podle ředitele její české pobočky Petra Leyera sleduje zejména financování stranických kampaní. Monitoring v terénu však zatím nechystá. „Jedině v případě, že by přišel nějaký podnět, který by byl vysoce relevantní a představoval vysoké riziko pro zákonnost voleb,“ vysvětluje Leyer.

Organizace jako důvod zvoleného postupu většinou zmiňují nedostatečné kapacity. „Nejsme schopni podnikat žádné aktivní vyšetřování,“ podotýká Šlápotová. „Plošný monitoring voleb v Česku je nezvladatelná a drahá procedura,“ přidává se analytik Transparency International Ondřej Cakl. Podle něj se pokusy o kupčení s hlasy nebo falšování lístků objevují hlavně při komunálních volbách. „Riziko u sněmovních voleb není nulové, ale není tak vysoké, aby se vyplatilo dělat robustní monitorovací misi,“ vysvětluje Cakl.

To, že vyšší riziko představují volby do obecních zastupitelstev, potvrzuje i organizace Člověk v tísni. Ta v roce 2014 sledovala komunální volby v Ústí nad Labem. Letos ale nic podobného neplánuje. „Byla to spíše výjimka, jinak se na to nezaměřujeme. Sledování voleb se ale věnujeme v některých zahraničních státech,“ upozorňuje mluvčí Tomáš Urban.

Na lokální hlasování se soustředí i spolek Oživení, který pomáhá samosprávám s vydáváním obecních zpravodajů. „Na sněmovní volby nic nepřipravujeme, zaměřujeme se na komunální a krajské volby,“ říká analytička spolku Šárka Trunkátová. O žádném zneužití místních zpravodajů k volební kampani zatím neví. „Těžko se to ale postihuje, i když je to zakázané,“ dodává.