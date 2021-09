Volební lídři z Plzeňského kraje hovořili o covidu. Přeli se o správnosti vládního postupu i očkování

Pro nošení respirátorů ve veřejné dopravě či na dalších veřejných místech je také PŘÍSAHA . Podle lídryně hnutí v Plzeňském kraji Nicole Fryčové to vyžaduje současná situace, připomněla také, že v Česku je stále málo naočkovaných lidí. „Velmi mě mrzí, že vláda během celé covidové doby nebyla schopna občanům dobře vysvětlit, proč se očkovat, nebyla tady žádná správná autorita, která by vysvětlila klady a zápory,“ míní.

Lídrovi kandidátky koalice SPOLU Martinu Baxovi chybí jasné informace o tom, jaké nebezpečí momentálně v souvislosti s koronavirem hrozí. „Bohužel jsme opět znovu svědky rozporuplných informací o tom, co se bude dít. Něco jiného říká ministr zdravotnictví, něco jiného říká premiér, a místo toho, abychom bojovali za vážné věci jako je to, aby se dokončilo očkování ohrožených skupin, místo toho, aby se vedla kampaň za očkování mladých lidí, tak se řeší marginální věci,“ upozornil.

„Nevím o tom, že by v současné době byly roztříštěné informace, jak o tom mluví pánové Bernard s Baxou,“ ohradila se krajská lídryně ANO Ivana Mádlová. „Opravdu mě fascinuje, jak tady laici hodnotí, co má být a co nemá být ze zdravotního odborného hlediska provedeno. Byla to naprosto výjimečná situace, která postihla všechny státy, bylo to úplně něco nového, nikdo na to nebyl připraven,“ hájila vládu.

Další plošná omezení odmítá také hnutí SPD. „Musíme si říct, že pozitivní neznamená nemocný. Myslím si, že jsme v situaci, kdy nemusíme sledovat čísla pozitivních, ale hospitalizovaných. To byl vlastně důvod, aby na to stačila kapacita těch nemocnic,“ řekla krajská lídryně Marie Pošarová s tím, že dnes už má Česko k dispozici účinné léky proti covidu. Zmínila například ivermektin. Na otázku, zda jí lékař doporučil očkování uvedla, že má dobrou imunitu. „Osobně jsem se setkala s několika pozitivními a ani jednou jsem to nedostala,“ řekla.

Slova Pošarové důrazně odmítl krajský lídr ČSSD Robin Šín. „Trošku jsem se polekal, a asi roztrhám svůj atestační diplom z infekčního lékařství. To, co tady kolegyně vyprávěla o ivermektinu a o tom přenosu, nezlobte se na mě, já jsem chvilku myslel, že tady jste za Volný Blok a ne SPD,“ obrátil se na svou předřečnici. Dodal také, že je v současné situaci určitě pro nošení respirátorů a roušek v uzavřených prostorách.



Otázku nošení roušek a respirátorů označil lídr kandidátky KSČM v Plzeňském kraji Jiří Valenta za naddimenzovaný problém. „To (nošení roušek) je základní minimum, které v průběhu covidu my jako dospělí lidé musíme respektovat. Co se týče dětí, už musíme být opatrnější, tam bych postupoval podle lokálních informací,“ řekl s tím, že pokud by bylo na školách jen zanedbatelné množství případů covidu, nošení ochranných pomůcek by nedoporučoval.

Prověření nákupů ochranných pomůcek

Valenta v souvislosti s covidem reagoval i na zakázky ministerstev na ochranné pomůcky, podle komunistů by se měly prošetřit. „Není od věci se na to znova podívat, protože tam šlo o stovky milionů korun. Myslím si, že nebude problém to prošetřit a dohledat konkrétní data,“ řekl lídr KSČM s tím, že se má prošetřit, jestli údajný zmatek v nákupech byl úmyslný, nedbalostní nebo to patří k situaci v době začátku šíření koronaviru v Česku.

O prošetření covidových zakázek hovoří ve svém programu také PŘÍSAHA. „Sice tady máme tržní ekonomiku, ale není možné, aby v jeden den ministerstvo zdravotnictví nakupovalo respirátor zhruba o dvě stě až tři sta korun dráž než ministerstvo vnitra,“ upozornila Fryčová. Připomněla také, že kvůli nouzovému stavu byl prakticky vyřazen zákon o veřejných zakázkách, a tím pádem se nenakupovalo výhodně. „Víme, že některé firmy sídlily například v automyčce na Ukrajině,“ dodala.