Dobrovolníci uklízejí českou přírodu od odpadků, akcí jsou stovky

Úklidové akce se v Česku pravidelně konají na jaře. Letos a loni byly ale hromadné akce omezeny kvůli opatřením proti šíření nemoci covid-19.

Zatímco před její epidemií v roce 2019 se do uklízení zapojilo na 150 tisíc dobrovolníků, kteří sesbírali přes 2500 tun odpadu, letos byla účast méně než třetinová a sebralo se asi 827 tun odpadu. Kvůli zavřeným školám chyběly zejména školní úklidové akce.

Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko připomněl, že se letošní jarní úklidy konaly formou takzvaných pytlomatů, u kterých si dobrovolníci vyzvedávali pytle na odpad a poté vyráželi uklízet individuálně či v rodinném kruhu.

Právě v době epidemie lidé kvůli omezenému cestování a uzavření řady služeb a obchodů více vyráželi do přírody ve svém okolí, kde poté zůstávalo i více odpadků. Ministerstvo životního prostředí proto v létě zahájilo kampaň Není zvěř jako zvěř, zaměřenou na návštěvníky přírody.

„Budu rád, když si z ní lidé vezmou jednoduché pravidlo do každodenního života –⁠ co do přírody přináším, to si také odnesu,“ uvedl před časem ke kampani ministr Richard Brabec (ANO).