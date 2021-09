Spolu s volbami proběhne šestnáct místních referend. Rozhodnou o Zelené bráně i o chovu jelena

„Od roku 2015 o tom jednáme s investory, ale není na to jednotný názor. Skončilo to patem při hlasování o změně územního plánu, takže se zastupitelstvo rozhodlo vyhlásit místní referendum,“ objasňuje starosta Zduchovic Petr Švagr (za PETR ŠVAGR). Některým lidem podle něj vadí, že se kvůli oplocení může ztížit přístup do lesa. „Jiní lidé to vidí jako soukromou záležitost,“ doplňuje starosta protiargument.

Naopak v Drnholci na Břeclavsku budou lístky z uren počítat dvě různé komise. „Okrsková má na starost volby do sněmovny, zatímco místní bude sčítat hlasy z referenda,“ informuje starosta obce Jan Ivičič (za Pro Drnholec 2018). Se svými spoluobčany bude v referendu posuzovat stavbu větrných elektráren, o kterou usiluje soukromá společnost. „Mám na to svůj názor, ale nechci nikoho ovlivňovat. Chceme nechat rozhodnout občany v referendu,“ uvádí.

„Řekli jsme si, že nechceme názory občanů zamítnout, a rozhodli jsme se společně s volbami uspořádat místní referendum,“ vysvětluje starosta obce Petr Slavík (za NOVÝ STYL), který počítá s tím, že hlasování o hasičské zbrojnici přitáhne lidi i ke sněmovním volbám. „Ve zpravodaji budeme zveřejňovat článek o místním referendu, prostor k vyjádření pak dostanou i představitelé petice,“ dodává Slavík s tím, že hlasy v referendu bude sčítat stejná komise, která má na starost volby do sněmovny.

Přes sto občanů jihomoravské obce Jezeřany-Maršovice letos na jaře podepsalo petici proti stavbě hasičské zbrojnice v areálu tamější školy. Vadila jim plánovaná cena i fakt, že by zbrojnice měla stát na trávníku školy. Postavili se tak proti záměru zastupitelstva, které se nakonec rozhodlo vyhlásit na 8. a 9. října ještě lokální hlasování.

Za zamlčení referenda nehrozí sankce

V ostatních krajích obce konání místního referenda ministerstvu vnitra neoznámily, podle mluvčí resortu Hany Malé to ale nemusí nutně znamenat, že žádné nekonají. „Ministerstvo nemá možnost zjistit, do jaké míry starostové svou oznamovací povinnost plní. S jejím nesplněním není spojena žádná sankce,“ vysvětlila Malá s tím, že resort neví o tom, že by se během voleb konalo krajské referendum.

To neplánují ani v Praze. „V tomto okamžiku nemáme žádnou informaci o tom, že by se v některé městské části mělo konat místní referendum v souběhu s volbami do Poslanecké sněmovny,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Místní referendum může vyhlásit zastupitelstvo obce či města, a to buď z vlastní iniciativy, nebo na návrh přípravného výboru, který podpoří stanovený počet obyvatel. Hlasování se musí zúčastnit aspoň 35 procent oprávněných voličů, jinak je neplatné. Závazné pro zastupitelstvo je pak v případě, že se pro rozhodnutí vysloví minimálně čtvrtina všech voličů.

Podle údajů ministerstva vnitra se od roku 2006 konalo 317 místních referend, z nichž 69 bylo kvůli nízké účasti neplatných, v dalších čtrnácti případech pak obec konání referenda neoznámila a ministerstvo tak neeviduje jeho výsledek. Krajské referendum naopak od roku 2011 ještě neproběhlo.