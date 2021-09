Polští odborníci jsou ohledně Turówa na straně své vlády, řekl geolog Venera

K vzájemné dohodě Česka a Polska ohledně rozšiřování dolu Turów pravděpodobně nedojde až do květnového rozhodnutí Evropského soudního dvora. Po jednání sněmovního výboru pro životní prostředí to řekla jeho předsedkyně Balcarová. Voda na českém území podle ní mizí kvůli těžbě mnohem rychleji, než se očekávalo. Za čtyři až pět let by místní obyvatelé mohli být na suchu. Těžba v hnědouhelném dole mezitím stále pokračuje, a to i přes zákaz Evropské komise.

Podle ministra Brabce by se česká strana velmi ráda dohodla, ale za jasných podmínek, které nebudou jen o finanční kompenzaci, protože ta vodu nenahradí. Jedná se prý každý týden, důležité je ale podle něj vyřešit kompenzace v případě, že by polská strana neplnila podmínky, jako je výstavba stěny bránící odtoku vody do dolu nebo zemního valu. „Polské straně jsme jasně řekli, že bohužel po těch letech, kdy s námi nejednali jako rovný s rovným, nemáme důvěru v to, že by to bez kompenzací byli ochotni plnit,“ sdělil ministr.

Balcarová uvedla, že se jednání s polskou stranou vedou intenzivně, detailní informace ale nemá. Podle ní se očekávalo, že dohoda bude v rámci týdnů, teď to jsou ale měsíce a vše směřuje k tomu, že to bude trvat ještě déle. Dochází podle ní přitom k razantnímu poškozování životního prostředí na české straně a těží se 24 hodin denně. „Jedna věc je mezinárodní dohoda, na kterou budeme ještě čekat. Druhá věc je stálé poškozování životního prostředí a úbytek vody. Na to může také ministerstvo životního prostředí reagovat přímo u Evropské komise,“ sdělila.