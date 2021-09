Poslance je možné volit i ze zahraničí. Kdo se nezapsal na seznam, může ještě získat voličský průkaz

Zápis na zvláštní seznam voličů je způsob, jakým se mohou voleb zúčastnit hlavně čeští občané, kteří v cizině dlouhodobě žijí. Úřady si ovšem k sestavení tohoto seznamu vyžádaly hodně času. Je to tím, že dílčí seznamy jdou nejprve ze zastupitelských úřadů na ministerstvo zahraničí, to sestaví kompletní seznam, který potom předá ministerstvu vnitra. To zajistí, aby byl volič zapsaný na zvláštní seznam vyškrtnut ze stálého seznamu v okrsku, kam náleží podle svého trvalého bydliště v Česku (pokud trvalé bydliště v Česku má).

Nejzazším termínem pro podání žádosti k zapsání do zvlášťního seznamu voličů byl letos 29. srpen. K žádosti bylo potřeba přiložit ověřenou kopii dokladů potvrzujících totožnost voliče, české občanství a také bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Kdo byl na zvláštní seznam zapsán již před některými minulými volbami, zůstává na něm. Je proto také potřeba požádat o vyšrtnutí z tohoto seznamu, když se dotyčný vrací do vlasti a chce volit již v Česku. Od zastupitelského úřadu dostane potvrzení o vyškrtnutí, které stačí předložit až v den voleb okrskové komisi.