Největší brzdou vzdělávání jsou někteří rodiče. Nemají představu, co budou děti potřebovat za dvacet let, prohlásil šéf Scio

„Ale kombinovaná výuka, kdy děti jsou tři dny doma a dva dny ve škole, to jsou věci, které bychom mohli využít a bylo by to skvělé, kdyby to zůstalo,“ řekl a je rád, že resort školství takový typ výuky povolil.

Určitě je podle něj spousta dětí, pro které bude letošní školní rok méně náročný – a naopak. Stejně tak pro učitele. Stát by měl podle něj udělat vše pro to, aby školy nebyly ve špatném stavu a držely si úroveň kvality.

To podle něj znamená, že určitá „rozrůzněnost“ škol je vlastně skvělá, když každá z nich učí jinak. „Bohužel v České republice zatím panuje představa pana ministra Nejedlého, že máme mít jednotné školství. A kdekdo si myslí, že on dělá tu školu nejlíp a že by to všichmi měli dělat stejně,“ dodal Šteffl.

Problémem je pak ale jednotná přijímací zkouška na střední školu, která nemůže obstát, konstatoval Šteffl. „Je to největší hloupost, jakou jsme za posledních několik let udělali. Když si přečtete ministerskou strategii, tak tam se možná na pěti místech konstatuje, že ta jednotná státní přijímací zkouška má negativní vliv na to, co se děje ve školách,“ popsal.

Zvláště během posledního roku si rodiče stěžovali na to, že jejich děti mají učiva mnoho nebo naopak málo. Šteffl si ale myslí, že by škola měla mít jasno v tom, co dělá. „Těžko můžou školu řídit rodiče, ti na to nejsou vybaveni,“ řekl.

Slovní hodnocení místo známek

Šteffl je zástancem slovního hodnocení místo známek. Upozornil, že zejména děti jsou stroje na učení a nepotřebují k tomu známky. „Když dítě necháte na pokoji a chvíli se na něj dívate, zjistíte, že se něco učí. Chodit, mluvit, jak to chutná… Děti se pořád učí a známku k tomu vůbec nepotřebují,“ vysvětlil.

V této souvislosti zmínil například Dánsko, kde se na prvním stupni vůbec neznámkuje. „Je potřeba rodičům vysvětlovat, že známka v mnoha ohledech škodí. Vy ty děti učíte, že učení se dělá za odměnu, kvůli té jedniččce,“ prohlásil.

Největší brzdou vzdělávání jsou proto rodiče, kteří se dětí ptají na známky a chtějí, aby se děti učily jako oni, tvrdí Šteffl. Podle něj ale bude těžké takový pohled v českém školství a rodinách změnit. Za daleko zásadnější považuje u dětí rozvíjet schopnosti jako je navazování dobrých vztahů, vysoká odolnost vůči nejistotě, týmová práce, kritické myšlení nebo kreativita.