Reportéři ČT: Lídr ČSSD na severu Čech Matouš je trestně stíhaný

„My jsme se hlasování zřekli, protože už od počátku bylo zřejmé, že je to někomu ušité na míru,“ říká zastupitel Kuzma. „Policejní komisař zahájil trestní stíhání 12 osob jako obviněných z přečinu porušení povinností při správě cizího majetku,“ uvádí policejní mluvčí Daniel Vítek.

„Je to kandidát, na kterém se shodla ústecká sociální demokracie. Byl jsem obviňován, že jim do toho fušuji a že jim do toho zasahuji z Prahy. Je to čistě rozhodnutí ústecké sociální demokracie,“ dává ruce pryč od kandidátky předseda ČSSD Jan Hamáček.

„Vím o tom, řešilo se to na předsednictvu, já jsem byla proti jeho kandidatuře, přiznám se, ale Ústecký kraj na tom trval,“ reaguje na současná Matoušova obvinění místopředsedkyně strany Jana Maláčová.

Podezření z kupčení s hlasy pak provázelo parlamentní volby v roce 2017 na ústeckém sídlišti Mojžíř. Většina preferenčních hlasů tam byla pro Zdeňka Matouše a jeho stranického kolegu z Krupky Karla Roučka. Nakonec se ale v roce 2017 do Poslanecké sněmovny nedostali.

„Ty volby byly prostě strašné. Manipulovalo se tady voliči, jak to šlo, v podstatě i za přítomnosti ať už městské policie nebo státní policie. Ústavní soudce Stanislav Balík to přirovnal k jakési bandě zločinců ve westernovém městečku Divokého západu v devatenáctém století, kteří se rozhodli, že se zmocní toho městečka,“ vzpomíná opoziční zastupitelka Bačová.

„Narazili jsme na ohromnou cenzuru a v podstatě od roku 2014 až do současnosti jsme kvůli tomu vedli s městem čtyři soudní řízení a všechno jsme vyhráli,“ vysvětluje zastupitelka Bačová.

Opozice také dlouho měla obtížný přístup do časopisu vydávaného městem a radnici kvůli tomu zažalovala. „Pokud chceme jako opozice něco zveřejnit, tak se nám dělají obstrukce. Obstrukce ve smyslu toho, že oni jsou povinni článek uveřejnit do tří měsíců, takže ho uveřejní doopravdy na hraně,“ přibližuje zastupitel Rostislav Příhoda (Zdravá Krupka).

Členství v ČSSD

Zdeněk Matouš působil také do roku 2020 jako náměstek hejtmana Ústeckého kraje za ČSSD. V loňských krajských volbách ale kandidoval za sdružení Lepší sever. Předseda strany Jan Hamáček tehdy uváděl, že on a podobní kandidáti nejsou členy ČSSD.

„Oni v situaci, kdy kandidovali za jinou politickou stranu nebo za jiný politický subjekt, pozbyli členství, to znamená, není možné být členem dvou subjektů, respektive kandidovat za jiný politický subjekt a zůstat členem sociální demokracie, nicméně poté požádali znovu o vstup do sociální demokracie a jejich místní organizace je přijala, to naše stanovy umožňují,“ popisuje Hamáček. K vylučování členů nyní Hamáček nevidí důvod.

Pokles

„Sociální demokraté v minulých volbách zkoušeli různé typy lídrů v Ústeckém kraji. Dokonce z různých měst. V tuto chvíli sázejí na Krupku, která je dlouhodobě sociálnědemokratickým městem nebo městem se sociálnědemokratickou radnicí. Starosta vyhrává volby poměrně často, a to i přesto, že jsou na něj navěšeny nejrůznější kauzy,“ hodnotí politolog Lukáš Jelínek.

„Často vidíte v Ústeckém kraji, že se smazávají rozdíly mezi šerifem a gangsterem, kdy lidé neví, koho si volí na svoji radnici nebo do svého krajského zastupitelstva. Často jsou spokojeni, že je to někdo, kdo dokáže pro ně nebo pro obec něco udělat, a zapomínají na jeho pozadí,“ popisuje voličské uvažování Jelínek.

V roce 2010 získala ČSSD na Ústecku téměř 25 procent hlasů, v roce 2013 skoro 21 a v roce 2017 už jen šest a půl procenta. V loňských krajských volbách pak už jen pouhá tři procenta.

„Sociální demokraté měli dlouhodobě v Ústeckém kraji velmi dobrou výchozí pozici právě jako strana orientovaná na sociální témata, na dorovnávání rozdílů, jenomže v určitém okamžiku se ukázalo, že stranické špičky spíš mají tendenci dorovnávat své vlastní rozdíly, své vlastní rozpočty, zaplétat se do nejrůznějších klientelistických nebo korupčních sítí, a v tom okamžiku začala sociální demokracie postupně klesat,“ hodnotí politolog.

„Myslím si, že vlastně to už je taková ta labutí píseň sociálních demokratů v tuto chvíli, protože když někdo dokáže ještě zaujmout skupinu svých voličů ve svém vlastním městě, ať už jakýmikoliv cestami, tak to ještě neznamená, že může být dobrým krajským lídrem nebo že může udělat díru do světa na té celorepublikové úrovni,“ uzavírá Jelínek.