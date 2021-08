V Krkonoších a Jizerských horách bude vydatně pršet, meteorologové varují před aquaplaningem

Výstraha na vydatný déšť bude platit od pondělních 15 hodin do úterního poledne. Meteorologové ji vydali pro velmi malou část území ČR, týká se území obcí s rozšířenou působností Trutnov, Vrchlabí, Jilemnice, Tanvald, Jablonec nad Nisou a Frýdlant – fakticky tedy Krkonoš a Jizerských hor.

Nejvíce srážek spadne v návětrných polohách hřebenů hor – až 50 litrů na metr čtvereční. Meteorologové vyzvali řidiče k opatrné jízdě kvůli snížené viditelnosti a riziku aquaplaningu. Pěší by především neměli vstupovat do proudící vody a do zatopených míst.