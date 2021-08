Tisíce balení léků na covid dál leží ve skladech. Musíme za ně vrátit peníze, upozorňují nemocnice

V dalších měsících zájem o lék klesl. Třeba v pražském Motole je aktuálně nulový. Z šesti tisíc kusů jich ve skladě zbývá téměř polovina. Vynaložené finance by tu přitom mohly chybět třeba na investice. „Za 130 milionů máte pět nebo i víc CT, několik magnetických rezonancí. To už jsou skutečně peníze, které jsou vidět,“ upozornil ředitel nemocnice Miloslav Ludvík.

Petr Gron dostal v březnu covid s lehkými příznaky a bezprostředně po pozitivním testu i protilátkovou infuzi, a to právě lék od firmy Regeneron. Ten má u rizikových pacientů předejít vážnému průběhu nemoci a hospitalizaci. „Všechno to probíhalo mírně a teploty jsem neměl,“ popsal pacient.

„My nevíme, co se stane na podzim, ale zkrátka ta nemocnice dostane peníze, a to my musíme s ministerstvem zařídit,“ slíbil premiér Andrej Babiš (ANO).

Vedle klesajícího počtu nemocných stojí za nízkými čísly podle nemocnic i to, že praktici neposílali k léčbě tolik lidí, kolik se předpokládalo. Resort zdravotnictví chce i proto posílit informování o lécích.

„Co dělat, když jsem nakažen. Neříct si, ono to nějak dopadne, ale radši zkonzultovat svého lékaře, jestli nemám dostat lék, monoklonální protilátku, která u 70 procent lidí zabrání úplně rozvoji toho onemocnění,“ vysvětlila náměstkyně ministra pro zdravotní péči Martina Vašáková.

„Musí být také jednoduchá logistika, formulář. My musíme vědět, že jestliže mu ten lék pošleme, nabídneme mu ho, tak ho aspoň z 95 procent dostane,“ doplnil praktický lékař Cyril Mucha.

Na stejném principu funguje i lék bamlanivimab. Ve skladu Fakultní Thomayerovy nemocnice zbývá ještě zhruba třetina z tří tisíc dávek, které do Česka přišly.