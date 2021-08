S postcovidovým syndromem by mohla pomoci Teresa. Trpí jím až desetina pacientů

Jindřich Vedlich se nakazil v říjnu a přetrvávající následky covidu začal vnímat prakticky okamžitě poté, co se z onemocnění dostal. „Především jsem byl velmi unavený, často jsem se zadýchával, měl jsem poruchy spánku,“ popisuje Vedlich problémy, které po covidu měl. Do nemocnice začal docházet na jaře. „Pomohlo mi to velmi, už po druhé rehabilitaci se dýchání výrazně zlepšilo,“ pochvaluje si.

Aby ale rehabilitace byla co nejúčinnější, potřebují lékaři rychle zjistit, jak na tom pacienti jsou, tedy jakou zátěž snesou. Pomoct s tím mají speciální náramky. „Pacienti udávali, že třeba deset minut sekali trávu nebo byli na nákupu a my jsme na základě toho snímali vlastní aktivitu, nejenom tepovou, ale i krokovou,“ popisuje, jak náramky fungují, Michal Kopecký, vedoucí lékař Postcovidového centra FN Hradec Králové.

Podle takto získaných dat nastavili rehabilitaci. Cvičení s nimi pak fyzioterapeuti pravidelně procházeli online. Výsledky se dostavily. „Vidíme zlepšení výkonnosti, snížení svalové únavy a snížila se i dechová námaha. Zhruba třetina lidí zvýšila svou aktivitu zhruba o 73 procent,“ hodnotí Michal Kopecký, vedoucí lékař Postcovidového centra FN Hradec Králové.

Několik překážek

Projekt, který využívá běžně dostupné technologie a online péči, by podle autorů mohl být snadno dostupný. Nejdřív je ale nutné překonat několik překážek.

Data, která hodinky sbírají, musí být chráněná. V rámci projektu na tom pracují dvě univerzity. „Mluvíme tady o osobních citlivých datech. V pilotním projektu využíváme cloudové úložiště, které zabezpečuje ČVUT, takže data máme oddělena, pracujeme s nimi samostatně,“ popisuje Hynek Schvach z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Nemocnici pomáhá i olomoucká univerzita. Sestavili tam sadu cvičení, kterými se dá plicím po covidu ulevit. „Rehabilitace je velmi účinná metoda, možná levnější než mnohé léky, a víme o ní víc a víc,“ říká Vladimír Koblížek, přednosta Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Projekt by proto podle lékařů mohl sloužit i pacientům s jinými onemocněními plic.