Počty svateb jsou rekordní. Lidé dohánějí, co jim překazila pandemie

Například svatba Libora Procházky nakonec vypadala úplně jinak, než jak si ji se snoubenkou představovali. Kvůli koronavirovým zákazům sňatek třikrát odložili. Vyšlo to až na počtvrté.

„Dva týdny i před tím posledním termínem v červnu nám to odřekli z kulturního domu, že nebudou riskovat, protože se ani oni nevyznali v opatřeních, takže jsme dva týdny před svatbou hledali nové místo. Do té doby zkrachoval catering, paní, co dělá dorty, v podstatě řekla, že se už na to může vykašlat,“ postěžoval si novomanžel.

Podobné komplikace řešily tisíce snoubenců. Svatbu často překládali na letošní léto. Na zajímavém datu prý nelpí. Naopak berou, co je.

„Je odklon od pátečních a sobotních termínů, které jsou beznadějně plné. Snoubenci berou hodně zavděk i termíny, které jsou v týdnu, třeba v úterý, ve středu, ve čtvrtek,“ uvedla svatební koordinátorka z Boutique Weddings Světlana Uldrichová.

Růst počtu svateb poprvé zastaven

Na začátku roku to bylo jiné. V prvním čtvrtletí se uskutečnilo jen 2700 svateb, nejméně v historii samostatného Česka. Propad evidují i statistiky za loňský rok. Epidemie koronaviru poprvé po pěti letech zastavila růst počtu sňatků. Dopad to má i na svatební dodavatele.

„Nejvíc byl postižen hudební sektor, to znamená hudba, DJové, kapely. Potom to byli určitě fotografové, gastro a hotelnictví a pak samořejmě svatební agentury,“ konstatoval pořadatel svatebního veletrhu Martin Dobeš.

Některé páry si plánují říct ano až na podzim a doufají, že nepřijdou další restrikce. Sňatky teď plánují i na dříve neoblíbené měsíce, jako je říjen nebo listopad.