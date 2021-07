Hasiči na Vysočině evakuovali tábor kvůli rozvodněnému potoku

Jihomoravští hasiči v souvislosti s meteorologickou výstrahou zaznamenali do úterního rána pouze dva výjezdy. „Nižší toky se zvedaly, nicméně na většině toků se naštěstí hladiny nedostaly přes první stupně povodňové aktivity,“ popisuje meteoroložka ČT Jarina Sochorová.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude v úterý nejčastěji polojasno až oblačno, jen místy se obloha zatáhne. Srážky ve formě přeháněk a bouřek se mají vyskytovat jen ojediněle, zpočátku zejména na východě a severovýchodě země. Pokud se vyskytnou, tak to bude spíš na horách. Napršet by mělo kolem dvaceti milimetrů, nemělo by se tedy jednat o silné bouře, doplňuje Sochorová.

V Čechách bude přibývat oblačnosti, teploty se budou pohybovat mezi 24 a 28 stupni Celsia. Nejtepleji by mělo být na jihovýchodě Moravy, kde by teploměry mohly ukázat i tropickou třicítku.