Pomoc po tornádu měla být rychlejší, říká Jurečka. Udělali jsme, co jsme mohli, oponuje Schillerová

Vláda se v pondělí seznámila s dokumentem ministerstva pro místní rozvoj, podle něhož odhad nákladů na obnovu majetku činí k 23. červenci 5,3 miliardy korun, to se ale ještě může měnit. Schillerová uvedla, že pomoc je třeba dokončit, a že ještě nejsou znaleckými posudky podložené škody na soukromém majetku u fyzických osob. Hejtman ministerstvo informoval, že prioritami jsou například školy či školky.

Podle Schillerové jdou věci dělat lépe, ale také mnohem hůře. Na vládě se prý řeší i meteorologická situace, či způsoby, jakými se podobné situace řeší například v USA. „Vezměte si, že nebylo ani nejmenší varování, že tornádo přijde. Když jsem se bavila s hasiči, nebyly předpovídané ani extrémní deště,“ řekla ministryně.

Je podle ní třeba hledat, jak se na podobné situace připravit. Co se týče pomoci, podle Schillerové kraj i vláda udělaly, co mohly, omluvila se za interpretační nedostatky, k nimž došlo.

Podle Jurečky by pomoc od státu měla být rychlejší a jednodušší. „Ty rodiny zatím ve většině případů žádné peníze ze strany státu neobdržely,“ uvedl s tím, že dva miliony korun dotace jsou málo. Apeloval také na to, aby vláda přehodnotila pomoc malým živnostníkům a drobným firmám, kde je milionová dotace.

Do budoucna by podle něj bylo třeba vyladit procesy ze strany koordinace pomoci, do níž by prý mohla být zapojena Správa státních hmotných rezerv. Je však podle něj dobré, že do terénu dorazili hned úředníci z Úřadů práce či stavebních úřadů, nejrychlejší pomoc však nabídla podle něj i veřejnost ve sbírkách. Lidé jsou ale podle něj stále v nejistotě.

Státní peníze se budou jednou kontrolovat

Schillerová s výtkami na pomoc státu nesouhlasí. „Já bych si dovolila říct, že pan předseda hovoří o celé řadě věcí, o nichž nic neví,“ uvedla. Krizový štáb, hasiči i záchranáři podle ní fungovali skvěle, úředníci na místo dorazili po koordinaci s krizovým štábem. Na zálohách ze státního fondu bydlení je podle ní již vyplaceno asi 28 milionů korun. Dotační program je připravený, Schillerová je připravena ho posílit, pochvalovala si i spolupráci s jihomoravským hejtmanem.

Český rozhlas uvedl, že v programu Živel bylo lidem vráceno 90 procent žádostí o dotaci, aby údaje doplnili. Schillerová má o čísle pochybnost, připouští ale, že je třeba kontrola. „Jsou to státní peníze, ty bude jednou kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad, podléhá to třeba i zkoumání orgánů činných v trestním řízení, kdyby byly zneužity,“ konstatovala s tím, že je třeba doložit minimálně znalecké posudky. Vyplatily se zálohy, v úterý se začínají uzavírat pevné dotační smlouvy na až dva miliony korun.

Jurečka uvedl, že se premiéra i členů vlády zastal, mrzí ho ale, když Schillerová říká, že o věci nic neví. „Já jsem tam několik dnů byl fyzicky pracovat, s těmi lidmi jsem do dnešních dnů v kontaktu. Včetně komunálních politiků a starostů dotčených obcí. Není to tak, že bych tady mluvil, co jsem neviděl zblízka,“ konstatoval Jurečka s tím, že některé věci mohly být vyladěné lépe.