Důchod si jde nově propočítat on-line s pomocí e-identity či datové schránky

„Pojištěnec zjistí, kdy bude moci odejít do důchodu, kolik získal let pojištění a kolik let mu chybí. Současně získá informaci, kolik by činil jeho důchod v návaznosti na to, jaké měl výdělky,“ uvedl Boháček.

Nová kalkulačka za 8,8 milionu

ČSSZ na svém webu kalkulačku pro orientační výpočet penze a stanovení důchodového věku má už teď. Lidé do ní ale musí zadávat údaje ručně, a to třeba vyměřovací základy za řadu let. On-line aplikaci s připojením přes e-identitu mohli dosud na portálu využívat jen lidé, kteří měli maximálně pět let před nárokem na důchod.

Rozšíření internetové kalkulačky pro všechny vyšlo na 8,8 milionu korun. Maláčová podotkla, že pokud by úřad lidem rozesílal informace o jejich budoucích penzích poštou, stálo by to mnohem více.

Plný provoz nové důchodové aplikace začne podle ministryně 1. září, doprovodí ho kampaň. Do té doby se systém ještě upraví, aby byl uživatelsky přívětivější. Doplní se do něj také podrobnosti o výpočtu, aby bylo jasné, jak se k výsledným letům a částkám dospělo.

O kalkulačce, z níž by se člověk dozvěděl, jakou může třeba za dvě desetiletí čekat penzi z veřejného systému, debatovala i důchodová komise. Podle jejích členů je podstatné, aby lidé věděli, kolik budou v budoucnu podle svých odvodů a odpracovaných let zhruba pobírat. Mohlo by je to motivovat k vlastnímu spoření na stáří.