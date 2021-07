Členská základna ODS je větší než ČSSD, z mladých uskupení nejvíce roste SPD

Komunisté mají mezi sněmovními stranami stále největší členskou základnu, každý rok se ale zmenšuje. Zatímco na konci roku 2019 čítala 31,5 tisíce členů, na konci loňského už to bylo 28,7 tisíce členů. Pokles navíc bude zřejmě pokračovat. „Podle prvního místopředsedy Petra Šimůnka bude počet členů v roce 2021 odhadem o dva a půl tisíce nižší než v loňském roce,“ napsala ČT mluvčí strany Helena Grofová.



Podobný trend zaznamenává i druhá největší strana, KDU-ČSL. Zatímco na začátku roku 2020 evidovala 21 634 členů, letos v červenci jich bylo něco málo přes dvacet tisíc. „Průměrný věk našich členů je poměrně vysoký, takže nám bohužel každoročně i kvůli tomu ubývají,“ komentuje čísla mluvčí lidovců Kateřina Procházková. Ze statistik vyplývá, že v průměru je členům strany 66 let, nejstaršímu pak dokonce 104 let.



Na třetím místě v hojnosti členské základny už nově nejsou sociální demokraté. Od konce roku 2019 přišlo téměř patnáct procent členů, ke konci května jich měli zhruba jedenáct tisíc – čili o tisíc méně než občanská demokracie. Ta podle Adély Brandové z tiskového oddělení strany změnila informační systém a došla k hodnotě 12,5 tisíc. „V průběhu let se čísla nijak zásadně neměnila,“ dodává Brandová.

Z mladých uskupení je nejsilnější SPD

Novější strany a hnutí v počtech zaostávají. Nejvíce členů má hnutí SPD, loni v červenci evidovalo šest a půl tisíce členů, v současnosti jich má přes devět tisíc. Jen od letošního ledna se hnutí podle mluvčí Barbory Zeťové rozrostlo o 371 lidí.

Opačný trend pozorují v hnutí ANO, které aktuálně čítá 2676 členů, o 13 procent méně než loni v lednu. „Zrušila se brněnská nebo kladenská organizace,“ komentuje pokles mluvčí ANO Martin Vodička.



Členové přibývají hnutí STAN, které mělo před rokem přes 1600 členů. „K 1. červnu 2021 máme 1921 členů. V posledních letech dochází k pravidelnému navyšování počtu členů,“ uvádí mluvčí STAN Tomáš Pergl. O desetinu vzrostl počet Pirátů, v červenci jich bylo jedenáct set. Mírný nárůst hlásí i TOP 09, za rok se ke straně v součtu přidalo 37 členů na dnešní počet 2481.