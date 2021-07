Ve zdravotnictví je nyní zřejmě peněz dost, i na úkor rezerv pojišťoven. Podle Cikrta tak ale nebude vůle ke změnám

Rögnerová však dodala, že to nestačí. Pokryje to sice očkování, které přijde na deset miliard, ale náklady jen na testování do konce roku se odhadují na dalších 17 miliard.

„V letech před pandemií jsme čelili tlaku na vyčerpání rezerv v časech normálních. To se nestalo, tak rezervy můžeme použít na pandemii,“ podotkla. Za zásadní opatření považuje zvýšení plateb za státní pojištěnce, jako jsou důchodci nebo studenti, o 200 korun. Do zdravotnictví tedy půjde dodatečných 14 miliard.

Tomáš Cikrt se však domnívá, že by zdravotnictví potřebovalo zásadní strukturální změny, a protože se momentálně zdá, že je peněz dost, nebude k nim podle něj ochota. „Pokud by covid nebyl už tak závažný jako letos, tak zdravotnictví bude mít provozních – když nepočítám investiční – peněz dost. Ale je třeba využít toho, že jsou volby, a měly by politické reprezentace říct, co bude v roce 2023 a dál,“ zdůraznil.

Zásadní otázkou pro politiky je, zda – nebo kdy – se zvýší kromě plateb za státní pojištěnce i pojistné pro ostatní. Náměstkyně Rögnerová věří, že zatím postačí navýšení plateb za státní pojištěnce v kombinace s penězi z evropského plánu obnovy a programu REACT-EU.