Slovanská epopej míří do Moravského Krumlova, vystavena bude v nejbližších dnech

Slovanská epopej Alfonse Muchy je na cestě z Prahy do Moravského Krumlova, kde bude v nejbližších dnech vystavena. Na zasedání jihomoravského zastupitelstva v Brně to řekl moravskokrumlovský starosta Tomáš Třetina (TOP 09). Praha cyklus 20 pláten zapůjčila Krumlovu na pět let.