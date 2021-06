Vedení Prahy schválilo přesun Slovanské epopeje do Moravského Krumlova

V současné době je cyklus dvaceti pláten v depozitáři Galerie hlavního města. V brzké době by se měl na pět let přestěhovat do nově zrekonstruovaných prostor zámku v Moravském Krumově. „Město Moravský Krumlov splnilo podmínky, které mu hlavní město Praha dalo, abychom mu soubor díla Slovanská epopej zapůjčili. Podmínky byly velmi přísně nastaveny,“ řekla radní Hana Třeštíková (Praha Sobě).

Přesný termín přesunu pláten z Prahy do Moravského Krumlova nechtěla Třeštíková s odkazem na bezpečnost říci. „Až budou přesunuta a částečně vystavena, tak bychom novináře seznámili i s konkrétním termínem otevření expozice,“ dodala.

Muchova vnučka preferuje Zbraslav

Vedení města jedná se společností Crestyl, že by byla plátna po návratu do Prahy vystavena na 25 let v budovaném paláci Savarin na Václavském náměstí. Praha by mezitím postavila samostatnou budovu pro epopej, což byla Muchova podmínka při darování pláten městu. S umístěním v Savarinu nesouhlasí jedna z dědiček, Muchova vnučka Jarmila Mucha Plocková. Preferuje dočasné umístění v zámku na Zbraslavi.