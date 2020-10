Moravský Krumlov si na Slovanskou epopej počká, než dokončí rekonstrukci výstavních prostor

Zapůjčení Slovanské epopeje do zámku v Moravském Krumlově se odkládá, rozhodli v pondělí pražští radní. Důvodem je prodloužení rekonstrukce zámeckých výstavních prostor. Původně měla být hotova na konci června, termín se však prodloužil do konce roku. Obrazy byly v Krumlově vystaveny od padesátých let až do roku 2011, kdy je tehdejší vedení hlavního města odvezlo.