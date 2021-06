Dostavbu vnitřního okruhu by od Prahy mohl převzít stát, jednání o Letňanech podle Hřiba směřují k dohodě

Vnější okruh kolem Prahy je součástí dálniční sítě a jeho dostavbu má na starosti stát. Vnitřní zatím projektovalo a platilo město. Podle Hřiba by mělo předání projektu státu výhody. „Pro Prahu je podstatné to, že bude skutečně právní garance, že se to skutečně stane. A co se stane, když to nebude splněno. Také to, že na tom Praha už nebude muset finančně participovat,“ řekl. Další schůzka by se podle něj měla uskutečnit do konce července.

Z vnitřního okruhu zbývá dokončit asi desetikilometrový úsek mezi vyústěním tunelu Blanka v Pelc-Tyrolce a Štěrboholy. Babiš už v minulosti zmínil, že by ho bylo možné stavět formou takzvaného PPP projektu, tedy ve spolupráci soukromého a veřejného sektoru. Podle Hřiba by to v případě předání projektu bylo věcí státu.

„Normálně by to mělo být v režii Prahy, ale my jako stát chceme i zlepšit životní prostředí Pražanů,“ řekl Babiš. Připomněl přitom nedávné zahájení dostavby dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem, což je první stavba dálnice formou PPP. „Do konce července bychom měli mít propočty, jak by to vyšlo pro stát. Samozřejmě magistrát chce nějaké záruky. Pokud bychom na vládě našli konsensus, dalo by se to řešit formou usnesení vlády,“ dodal premiér.

Původně město požadovalo, aby stát výměnou za spolupráci při Babišově plánu na vybudování areálu pro úředníky na městských pozemcích v Letňanech přispěl městu 60 miliardami korun na vybrané dopravní stavby včetně okruhu. Podle primátora by to stále bylo lepší řešení. Ukázalo se prý ale, že je komplikované. „Při jednáních se objevila celá řada právních a organizačních detailů, které se jeví, že by se daly snáze řešit v druhé variantě,“ řekl.