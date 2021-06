Konec home officu v Česku? Většina firem chce své lidi zpět, ztrácejí prý pracovní návyky

Takzvaný home office řadě zaměstnanců vyhovuje. Nemusejí například dlouho dojíždět do místa svého zaměstnání. „Kdybych to vyhodnotil, tak člověk z domova udělá víc práce než v kanceláři. Mně přijde nejlepší kombinace, to znamená, že firma povoluje být jak doma, tak v kanceláři,“ uvedl zaměstnanec společnosti Sodexo Benefity Jakub Mačát, který pracuje z domova už déle než rok.

„Věříme, že když mají lidé svobodu, dosahují nejlepších výsledků. A to je to, na čem záleží. Takže je vlastně jedno, jestli pracují z domova, kanceláře nebo kavárny,“ myslí si ředitelka firmy Martina Machová.

Udělají lidé víc práce doma, nebo v kanceláři?

Mezi českými firmami však převažuje názor, že lidé jsou více produktivní na pracovišti. Podle průzkumu s home officem už nepočítá osmdesát procent oslovených firem, asi čtrnáct procent zaměstnavatelů chce umožnit kombinaci, převážně práci z domova nadále preferují jenom dvě procenta společností.

„Zaměstnavatelé se obávají, že nebudou mít zaměstnance pod kontrolou, že nebudou schopni dobře měřit jejich pracovní výkon, mnoho manažerů se samozřejmě bojí, že když na ty lidi nevidí každý den, tak že se budou někde poflakovat,“ uvedla generální ředitelka Manpower Group Jaroslava Rezlerová.