Ostravský Pentagon čeká proměna, bydlet by se v něm mohlo už za tři roky

Budova je od centra města vzdálená přibližně deset až patnáct minut chůze a je jakýmsi předělem mezi průmyslovou a rezidenční částí města. „Je to objekt, který byl předán do užívání v roce 1978 pro účely jaderné výroby Vítkovických železáren,“ říká generální ředitel Vítkovice a. s. Rodan Broskevič.

„Vítkovice se postupně transformují do developerské společnosti a my reagujeme na potřeby trhu, to znamená bydlení,“ dodává na adresu chystané proměny Broskevič. Nové byty vzniknou na ploše dvanácti tisíc metrů čtverečních, v budově bývalého pentagonu je pět výtahů a taky podzemí, které by v budoucnu mohlo sloužit třeba jako podzemní garáže.

„Suterénní částí se dalo dostat do výrobních hal. Byl tam i protiletecký kryt, protože v kontextu doby, kdy stavba vznikla, to byly základní požadavky,“ dodává ředitelka Archivu města Ostravy Hana Šústková.