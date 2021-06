Je to důchodová reforma nebo není? Na návrhu Maláčové se neshodnou politici ani odborníci

přehrát video Události, komentáře: Bude mít země peníze na zvyšování důchodů?

Náměstek ministryně práce a sociálních věcí Michal Pícl (ČSSD) v Událostech, komentářích řekl, že dát seniorům tři sta korun nad rámec valorizace je nutné. „To, co tady bylo za dob pravice, že se vůbec nevalorizovalo na důchodech, jsme za vlády Bohuslava Sobotky změnili, a tím, že doháníme nad rámec valorizace, tak se snažíme dohnat resty minulosti,“ uvedl. Na to, že se kvůli takovému zvýšení důchodů bude muset stát více půjčit, Pícl řekl: „Tady se zrušila superhrubá mzda za 120 miliard korun, a nikdo se nad tím nepozastavil. Toto (důchody) bude stát asi deset miliard navíc, já si myslím, že senioři si to zaslouží,“ argumentoval.



Podle první místopředsedkyně Pirátů a místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Olgy Richterové je důležité, aby na důchody bylo i za deset let. „Přáli bychom si důchody na vysoké výši, ale zároveň vidíme, že jsou domácnosti, které výrazně utrpěly koronakrizí, jsou to bohužel zejména domácnosti s dětmi, samoživitelé,“ uvedla. Deset miliard by nebyl problém, kdybychom měli zdravé finance, řekl Rafaj Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly si Česko deset miliard korun na zvýšení důchodů dovolit může. „Spotřebou, kterou důchodci realizují především v Česku, podpoří české firmy, malé a střední firmy. Tyto peníze se skutečně vrátí do ekonomiky,“ míní. Zároveň ale upozornil i na plýtvání, například zrušení daně z převodu nemovitosti. Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj řekl, že pokud by Česko mělo zdravé státní finance, tak deset miliard by nebyl problém. „Tato vláda prozatím v té praktické rovině neudělá s důchodovým systémem vůbec nic. Tím nechci popřít, že tady existuje komise pro spravedlivé důchody, na druhé straně tady nemáme nic hotového. ČSSD se může vymlouvat na koaličního partnera, nicméně je to vláda, která tuhle zemi řídí, a zatím má nulový výsledek z hlediska důchodového systému,“ upozornil. Podle Rafaje jsou velkým problémem také „nápady, které zavádí ČSSD a hnutí ANO“, jež vedou k velkému deficitu státního rozpočtu. „Země, které ke svému deficitu přistoupily obdobným způsobem v minulosti, se dostaly postupně do situace, kdy nejsou schopny ufinancovávat důchody jako takové,“ sdělil.

Jde o důchodovou reformu nebo ne? Návrh Maláčové ale ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) nepovažuje za důchodovou reformu, řekla to v pondělních Událostech, komentářích. O reformu se nejedná ani podle Rafaje. „Je to důchodová reforma, zásadně to mění ten systém. Napravuje to některé nespravedlnosti,“ oponoval Pícl. Jako příklad uvedl například příspěvek za vychované dítě nebo možnost jít do předčasného důchodu kvůli náročnější profesi, což uvítal i Středula.

„Tak, jak je to dnes připraveno, to přináší okamžité výdaje, ale neřeší to okamžitě příjmovou stránku.“ Jan Rafaj viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR