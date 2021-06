Odměny zdravotníkům se pozdrží. Výplaty komplikuje administrativní chyba

Záchranář Miroslav Vácha trávil obvykle celý den v ochranném obleku. Často se nestíhal ani najíst. Za nasazení během pandemie počítal už tento měsíc s odměnami. Jako záchranář měl dostat 120 tisíc. Jeho manželka je na mateřské. „Mám čtyři děti. Už jsem se opravdu těšil, že budu mít nějakou bezpečnou finanční zálohu,“ sděluje Vácha.

Vedení záchranky jim odměny slibuje v červenci. Prostředky z pojišťoven jim už přišly. Teď propočítávají, jestli jim vyjdou pro všechny. „Uděláme všechno pro to, aby všichni naši zaměstnanci, ať už operátoři, lékaři nebo řidiči, dostali od nás vyplacenou nejvyšší možnou částku,“ uvádí mluvčí ZZS Kraje Vysočina Petr Janáček.

To praktik z Jihomoravského kraje Ivo Procházka už teď ví, že prostředky na všechny lidi, které ve své ambulanci zaměstnává, nedorazily. Pětasedmdesát tisíc nepřišlo třeba pro dvě ještě neatestované lékařky.

„Děvčata po celou dobu velmi poctivě pracovala, od rána do večera, o sobotách o nedělích. Nemám nejmenší důvod, proč bych jim to krátil, to radši sáhnu do vlastní kapsy,“ prohlašuje Procházka.

Chybí doplnění dodatku smlouvy

Ministerstvo zdravotnictví to vysvětluje administrativní chybou právě na straně poskytovatelů zdravotnických služeb. Kvůli tomu třeba Všeobecná zdravotní pojišťovna vyplatila zatím jen 3,7 miliardy namísto plánovaných sedmi.

„Chybí doplnění dodatku smlouvy, kde jsou evidování zdravotničtí pracovníci, a na základě tohoto můžeme zdravotnickým zařízením vyplácet finanční prostředky,“ uvádí mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

„Teď je plán takový, že bychom dali lhůtu do konce léta. Poskytovatelé, kteří nemají data kompletní, musí smlouvy doplnit, a na základě toho pojišťovny peníze vyplatí,“ sděluje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).