Velké otevírání málokdo čekal, některé podniky zastihlo uprostřed rekonstrukce

Vláda v pátek rozhodla s ohledem na předchozí verdikt Nejvyššího správního soudu, podle nějž není možné služby uzavírat plošně, že povolí otevření restaurací a také heren, kasin a rovněž hudebních podniků a diskoték, byť těch se obzvláště dotýká omezení, že není povolena živá hudba ani tanec.

To se již projevilo v některých podnicích třeba ve Stodolní ulici v Ostravě. Jejich provozovatelé uvažovali o tom, že by o půlnoci otevřeli, ale vzhledem k zásadním restrikcím se tak nestalo. Neotevřely ani bary v centru Prahy. Jejich provozovatelé nečekali, že by se k nim hrnuli hosté, vzhledem k tomu, že ve městě zatím nejsou zahraniční turisté.

Pro některé navíc vláda rozhodla příliš narychlo a ještě nemají hotové rekonstrukce, které zahájili v době, kdy se počítalo, že se vnitřní prostory restaurací a dalších podniků otevřou až v polovině června. Další stihli otevřít jen tak tak. „Počítali jsme se 14. červnem a překvapili nás na ministerstvu zdravotnictví, že to otevřeli skoro ze dne na den,“ řekl majitel třebíčské restaurace U Kopečků David Lička.

Víkend byl proto plně pracovní. Restaurace se musela domluvit s dodavateli, aby přivezli zboží, ale zároveň musel být celý podnik připraven na hosty. Lička využil program Antivirus na ochranu zaměstnanosti, proto restaurace nepropouštěla a neměla problém s chybějícími pracovními silami, což také nyní některé podniky sužuje.