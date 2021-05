V Česku se otevírají restaurace, kluby i aquaparky

„Máme samozřejmě jistou obavu, nejistotu, jak se projeví to rozvolnění na epidemické situaci, pokud se situace nezhorší, nebude to mít negativní efekt, tak pak se můžeme bavit o nějakém dalším rozvolnění,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Do bazénu jen s testem od zdravotníka

Své brány otevírají také bazény, sauny nebo aquaparky. Pustit do svých prostor ale můžou jen omezený počet lidí, tak aby na každého návštěvníka vycházelo 15 metrů čtverečních. To platí pro všechna umělá koupaliště. „To pro nás není příliš velký problém, protože díky rozloze areálu my v jeden okamžik můžeme přivítat nějakých 600 návštěvníků jenom ve vodním světě, což je celkem normální číslo,“ upřesnila Vladana Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.



Na rozdíl od restaurací se při vstupu do bazénů, wellness nebo saun nebude možné prokázat samotestem. Lidé musí mít test z oficiálních odběrových míst.

Platný bude i certifikát o očkování nebo doklad o prodělané nemoci. Epidemiologové ale varují před riziky předčasného konce restrikcí. „Teď to masivní rozvolnění představuje určité epidemické riziko, ale do jaké míry, to nikdo úplně přesně neví,“ upozornil epidemiolog Rastislav Maďar. Přesto doufá, že pondělní rozvolnění Česko zvládne. A další vlny by se mohly tvořit už jen v bazénu.