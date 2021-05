Třídíme dobře, recyklujeme hůř. Národní plán obnovy by to podle Havlíčka měl změnit

V třídění papíru a plastu podle něj patří obyvatelé České republiky mezi světovou špičku. „Věc druhá je potom ta, že musíme ještě třídění zkvalitnit. To znamená, že ne vše, co se protřídí, je potom využitelné i v oblasti recyklací. Například v oblasti plastů se sice oficiálně uvádí, že dokážeme až 60 procent recyklovat, ve skutečnosti podle odborníků je to méně a pohybujeme se pod 50 procenty,“řekl ministr.

„Je to o tom, že musíme zkvalitnit třídění, digitalizovat některé třídící nástroje a tak dále, to znamená využívat nejnovějších technologií,“ uvedl Havlíček.

Zapotřebí je podle něj také výrobky vzniklé díky recyklaci lépe dostat do oběhu. „Tady máme co dohánět. Je to o změně legislativy. Musíme více tlačit na to, aby průmysl využíval produkty, které jsou recyklované v určitých procentech,“ řekl ministr. Výraznou roli podle něj v tomto směru hraje také marketing a motivační nástroje, především daňové. „Další oblastí je podpora investičního charakteru, to znamená podporovat recyklační linky v jejich výstavbě. To si troufám tvrdit, že se děje,“ doplnil Havlíček.