Za středu přibylo 541 nakažených, nejméně případů za pracovní den od začátku září

Laboratoře v Česku ve středu odhalily nejméně případů za pracovní den od loňského 1. září, kdy byl počet menší než pět set. Nových případů nákazy za poslední týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel bylo ve středu 35, o den dřív 38. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Od začátku šíření epidemie koronaviru v Česku loni v březnu se nákaza prokázala u zhruba 1,66 milionu lidí. S nemocí covid-19 dosud zemřelo přes 30 tisíc nakažených. Počet úmrtí zůstává v posledních třech dnech nižší než deset denně.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu uvedl do funkce staronového ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Do úřadu, který vedl do loňského září, Vojtěch nastoupil po čtvrté výměně na tomto postu během epidemie koronaviru. Vojtěch bude muset podle premiéra v nejbližší době dořešit legislativní zavedení evropského covid pasu a strategii přeočkování proti covidu-19.