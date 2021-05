Zájem o letenky opět roste. Nejžádanější je jižní Evropa

Zájem o letenky za poslední měsíc roste. Potvrzují to čtyři oslovení prodejci. Důvodem je postupné rozvolňování koronavirových opatření. Poptávka se podle oslovených společností zvyšuje o 20–⁠30 procent s každým rozvolněním. Nejvíce se letenky prodávají na letní měsíce do Španělska a dalších zemí jižní Evropy. I přes vyšší zájem o cesty do zahraničí prodeje zatím stále nedosáhly na úroveň před pandemií.