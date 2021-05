„Asi jsme se stali nepohodlnými,“ tvrdí Smejkal o ukončení spolupráce s MeSES

„V tom vidím nebezpečí, příchod varianty by mohl dynamiku té epidemie zvrátit. Pravděpodobné to ale není. Očkujeme opravdu rychle a kolektivní imunitou zabráníme variantám v šíření,“ vysvětluje epidemiolog.

„Na ministerstvu se rekonstituovala klinická skupina, jejíž působení, připomínám, bylo během celé pandemie problematické. Ta asi nabyla dojmu, že teď epidemii zvládne řídit sama. To my respektujeme.“

Vzbuzuje to všelijaké hypotézy, říká Vyzula

Poslanec Rostislav Vyzula v ukončení spolupráce s mezioborovou skupinou nevidí smysl. „Zrovna tato skupina se mi zdála ze všech nejvíce logická. Je to poněkud nešťastná situace, ministři se mění příliš rychle. Každý ministr má právo na to si vytvořit svoji skupinu, možná by ten současný chtěl tuto nějak vylepšit,“ říká.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) při nástupu do funkce zdůrazňoval, že se chce řídit právě hlasy odborníků. „Nerozumím tomu, proč by zrovna tyto lidi propustil. Vzbuzuje to všelijaké hypotézy a domněnky. Budeme se na to muset zeptat na dalším zasedání výboru pro zdravotnictví. Jsem zvědavý, co nám pan ministr řekne.“

Vyzula zároveň nesouhlasí s oficiálním odůvodněním, že se epidemická situace zlepšuje natolik, že skupina už není potřebná. Dle něj není totiž vůbec jasné, jak může situace během pár měsíců vypadat.

Zároveň také odmítl vyjádření člena skupiny Jana Kulveita, že zkušení lidé se na současné ministerstvo nehodí, protože jsou nezávislí. „Čím více dokážou komunikovat do zahraničí a dokážou hodnotit studie na světové úrovni, tím větší plus pro nás,“ tvrdí poslanec.