Březen byl nejhorší měsíc v historii co do počtu úmrtí. Nejvíce umírali šedesátníci a sedmdesátníci

V březnu zemřelo v Česku přes 16 tisíc lidí. Byl to co do počtu úmrtí nejtragičtější měsíc v historii, upozornil Český statistický úřad. Ve srovnání s průměrem z let 2015 až 2019, kdy v březnu umíralo zhruba deset tisíc lidí, byl nárůst 61procentní. Úmrtnost nejvíce vzrostla ve věkových kategoriích 60 až 79 let a také 40 až 59 let, naopak u lidí nad 85 let byla podle statistiků takzvaná nadúmrtnost výrazně nižší než loni na podzim.