V pondělí přibylo podle testů 1532 nakažených. Rozbíhá se registrace k očkování pro další věkovou skupinu

Lidé nad 45 let se mohou přes web ministerstva zdravotnictví hlásit k očkování proti covidu. V této věkové skupině žije v Česku více než 839 tisíc lidí. V rámci přednostního očkování zdravotníků, učitelů či chronických pacientů však více než 131 tisíc z nich již dostalo alespoň jednu dávku vakcíny.

Skupina lidí, kteří se mohou přihlásit k očkování proti covidu-19, se předtím rozšířila minulou středu, kdy se registrace otevřely lidem ve věku 50 až 54 let. Příští týden se budou moci zapisovat k očkování lidé ve věku 40 až 44 let. Poté bude zřejmě už pro všechny starší 16 let, řekl v pondělí po jednání vlády ministr zdravotnictví.

Proti novému typu koronaviru se v Česku očkuje od konce prosince. Zdravotníci dosud aplikovali více než 3 654 376 dávek vakcíny. Plně očkováno je 1,058 milionu lidí, tedy zhruba desetina.

Očkování nebo potvrzení o negativním testu či prodělání nemoci v posledních 90 dnech bude třeba nejen k cestování do zahraničí. Postupně se objevují další příležitosti, kdy je vyžadováno, například služby kadeřníků či masérů, nebo od příštího pondělí zřejmě návštěva zahrádky restaurace.

Ministr zdravotnictví projedná v úterý také s epidemiology a hlavní hygieničkou možné prodloužení uznávané imunity po prodělaném covidu. Šéf resortu je přesvědčený, že se doba z dosavadních třech měsíců prodlouží na půl roku. Dojít by k tomu mohlo v nejbližší době.